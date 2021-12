Fisco | Cnpr Forum | subito la riforma della giustizia tributaria

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Labitalia) - “Laè una priorità per il nostro Paese. Non parlerei solo del processo tributario ma dell'intero ordinamento. Ho presentato una proposta di legge che prevede l'introduzionefigura di un giudice che sia terzo, imparziale e a tempo pieno. Che possa così essere specializzato, come richiede questo settore, approfondendo le diverse tematiche che lo caratterizzano. Un sistema la cui magistratura non sia più incardinata nel Mef, che è lo stesso ministero che ha poi il compito di erogare i provvedimenti impositivi”. Lo ha detto Giusi Bartolozzi (parlamentare del Gruppo Misto in CommissioneCamera) che ha illustrato la sua proposta di legge nel corso del webinar 'Fine d'anno, oltre alla legge ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Cnpr

Il Sannio Quotidiano

Si deve evitare di far pagare sanzioni e interessi dei debiti con, dilazionando i pagamenti ... Secondo Paolo Longoni (consigliere d'amministrazione della): 'La giustizia tributaria è l'orco ...Si deve evitare di far pagare sanzioni e interessi dei debiti con, dilazionando i pagamenti ... Secondo Paolo Longoni (consigliere d'amministrazione della): " La giustizia tributaria è l'orco ...Roma, 13 dic. (Labitalia) - “La riforma della giustizia tributaria è una priorità per il nostro Paese. Non parlerei solo del processo tributario ma ..."La riforma della giustizia tributaria è una priorità per il nostro Paese. Non parlerei solo del processo tributario ma dell’intero ordinamento".