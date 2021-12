Elon Musk persona dell'anno per il Time: uno scettico sui vaccini è più meritevole di medici e scienziati? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come ogni anno, la rivista statunitense Time ha eletto la sua 'person of the year', la persona (o gruppo di persone, come è successo in alcune occasioni) che più di tutte hanno influenzato l'anno che ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come ogni, la rivista statunitenseha eletto la sua 'person of the year', la(o gruppo di persone, come è successo in alcune occasioni) che più di tutte hinfluenzato l'che ...

Advertising

SkyTG24 : #Usa, per Time #ElonMusk è la Persona dell'anno: 'L'uomo che aspira a salvare il Pianeta e a darcene un altro dove… - SkyTG24 : #Usa, per Time Elon Musk è la Persona dell'anno - MediasetTgcom24 : Time, Elon Musk è la Persona dell'anno 2021 #Time - tutto_crypto : '#Dogecoin è 'leggermente' inflazionistico, ma l'inflazione percentuale della memecoin in realtà diminuisce con il… - alexarmuzzi : RT @Corriere: «Visionario, genio, showman»: Elon Musk è la persona dell’anno secondo il Time -