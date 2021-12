Crollo a Ravanusa | estratti altri 4 corpi Sette le vittime

(Di lunedì 13 dicembre 2021)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono statiquattrosotto le macerie a, in provincia di Agrigento) dopo l’esplosione e ildi sabato sera. Il bilancio sale a 7. Due ancora sono le persone disperse. Lo ha confermato Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. “A 36 ore di ricerche ininterrotte questa mattina sono state individuate altre 4, due sono state identificate, si tratta di Selene e del suocero e quindi si presume che un’altra delle altre due da identificare sia un abitante el terzo piano, bisogna capire chi è la quarta persona” afferma il sindaco diCarmelo D’Angelo, a Rainews 24 dal luogo della tragedia. “Come ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Ravanusa #crollo palazzina: 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con nucleo NBCR, team USA… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - poliziadistato : A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul p… - ziowalter1973 : A RAVANUSA SI SENTIVA PUZZA DI GAS DA GIORNI: LA PRIMA IPOTESI SULLE CAUSE DEL CROLLO E' CHE... - RobRe62 : RT @emergenzavvf: ?? #Ravanusa #crollo palazzina, inizia con dolore questo nuovo giorno di ricerche: dopo 30 ore senza pause i #vigilidelfuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo Ravanusa

Sale a 7 il bilancio dei morti deldelle palazzine di, nell'Agrigentino, avvenuto sabato sera tra le vie Trilussa e Galilei a causa dello scoppio del metanodotto. I vigili del fuoco hanno scavato ininterrottamente ...Esplosione, il fuoco e le macerie viste dal drone Mancano all'appello ancora in due. Le ricerche continuano anche se le speranze di trovare vive altre persone sono sempre meno. Il presidente ...Sulle cause dell’esplosione si indaga Sono continuate per tutta la notte, incessantemente, le operazioni di scavo per individuare altre persone sotto le macerie del palazzo crollato in seguito ad una ...Sale il bilancio delle vittime del crollo delle palazzine avvenuto sabato sera a Ravanusa. Nelle prime ore della mattina infatti i soccorritori hanno individuato altri quattro corpi tra le macerie. Si ...