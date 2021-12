Covid: Mattarella, ‘alta e condivisa responsabilità per combattere la pandemia’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Il Paese sta affrontando una stagione che invoca un’alta e condivisa responsabilità per combattere la pandemia e, insieme, costruire con coraggio la ripresa. Autonomia e coesione sono i protagonisti di un percorso che interpella i Comuni, le Comunità e le Unioni Montane, gli enti che a vario titolo sono chiamati a concorrere alla realizzazione nelle aree montane del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani Marco Bussone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) – “Il Paese sta affrontando una stagione che invoca un’alta eperla pandemia e, insieme, costruire con coraggio la ripresa. Autonomia e coesione sono i protagonisti di un percorso che interpella i Comuni, le Comunità e le Unioni Montane, gli enti che a vario titolo sono chiamati a concorrere alla realizzazione nelle aree montane del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio inviato al presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani Marco Bussone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

