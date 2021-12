Confesercenti, la pandemia è uno tsunami: persi 4.000 euro di spesa a famiglia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quattromila euro, l’equivalente di oltre tre mensilità medie di stipendio dei nostri connazionali, scomparse totalmente dalle spese dei nuclei familiari in appena un biennio: recitano così i dati Confesercenti rilasciati una manciata di ore fa, e la Confederazione non lesina di commentare come uno tsunami l’effetto della pandemia sulla salute delle tasche degli italiani. “Il dato – spiegano da Confesercenti – è la somma della riduzione dei consumi rispetto al livello pre-crisi registrata in media da ogni famiglia nel 2020 (-2.653 euro) e nel 2021 (-1.298 euro), per un totale di -3.951 euro“. La compressione dei consumi raggiunge addirittura i 9.000 euro in un biennio se si parla di Toscana, mentre il dato minore (ma ... Leggi su fmag (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quattromila, l’equivalente di oltre tre mensilità medie di stipendio dei nostri connazionali, scomparse totalmente dalle spese dei nuclei familiari in appena un biennio: recitano così i datirilasciati una manciata di ore fa, e la Confederazione non lesina di commentare come unol’effetto dellasulla salute delle tasche degli italiani. “Il dato – spiegano da– è la somma della riduzione dei consumi rispetto al livello pre-crisi registrata in media da ogninel 2020 (-2.653) e nel 2021 (-1.298), per un totale di -3.951“. La compressione dei consumi raggiunge addirittura i 9.000in un biennio se si parla di Toscana, mentre il dato minore (ma ...

