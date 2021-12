Calcio: Coppa Italia, Piccinini arbitrerà Sampdoria - Torino (Di lunedì 13 dicembre 2021) Genoa - Salernitana affidata a Serra, Dionisi per Verona - Empoli MILANO - Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere giovedì sera a Marassi il sedicesimo di finale di Coppa Italia fra ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Genoa - Salernitana affidata a Serra, Dionisi per Verona - Empoli MILANO - Sarà Marcodella sezione di Forlì a dirigere giovedì sera a Marassi il sedicesimo di finale difra ...

Advertising

sportface2016 : #CoppaItalia, #Zanetti: 'Contro la #Ternana per passare il turno, ma gestiremo le forze' #Venezia - Luxgraph : Cagliari subito in campo: testa al Cittadella in Coppa Italia - sportli26181512 : Per il Barcellona la coppa è l’ultima spiaggia, Xavi cerca un faro: Napoli, ecco i pericoli: Per il Barcellona la c… - Cobretti_80 : @occhineroblu Coppa Italia non è calcio - GuilleTano5 : RT @Gazzetta_it: Per il Barcellona la coppa è l’ultima spiaggia, Xavi cerca un faro: Napoli, ecco i pericoli -