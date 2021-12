Blanca quarta puntata: trama 13 dicembre 2021 su Rai 1 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Blanca quarta puntata. Lunedì 13 dicembre 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE Blanca trama episodio 4 Blu profondo. I nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno continua a spiarla nella sua stessa casa. Blanca streaming La serie tv Blanca streaming sarà disponibile ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021). Lunedì 13torna su Rai 1 la fiction con protagonista Giuseppe Zeno. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATEepisodio 4 Blu profondo. I nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno continua a spiarla nella sua stessa casa.streaming La serie tvstreaming sarà disponibile ...

