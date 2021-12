Tudor: «Complimenti all’Atalanta ma il pareggio poteva starci» (Di domenica 12 dicembre 2021) Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «La partita col Venezia non c’entra niente, abbiamo fatto una bella gara, giusta nell’approccio e nella proposta creando tanto. Il pareggio ci stava pienamente. Gli facciamo i Complimenti perché hanno fatto un gol in più. Guardiamo avanti». MENTALITÀ – «E la nostra caratteristica da inizio anno. L’Atalanta ha accelerato nel secondo tempo, poi lo abbiamo fatto noi ma non siamo riusciti a pareggiare. Ci sta contro una squadra forte come l’Atalanta che a decidere sia una deviazione. Faccio i Complimenti e pensiamo alla Coppa». SIMEONE – «Abbiamo giocato con tre punte vere che hanno fatto molto bene ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Igorha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Igorha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «La partita col Venezia non c’entra niente, abbiamo fatto una bella gara, giusta nell’approccio e nella proposta creando tanto. Ilci stava pienamente. Gli facciamo iperché hanno fatto un gol in più. Guardiamo avanti». MENTALITÀ – «E la nostra caratteristica da inizio anno. L’Atalanta ha accelerato nel secondo tempo, poi lo abbiamo fatto noi ma non siamo riusciti a pareggiare. Ci sta contro una squadra forte come l’Atalanta che a decidere sia una deviazione. Faccio ie pensiamo alla Coppa». SIMEONE – «Abbiamo giocato con tre punte vere che hanno fatto molto bene ...

