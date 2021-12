Tragica esplosione nell’agrigentino, diversi morti e dispersi (Di domenica 12 dicembre 2021) Tre i decessi finora accertati, un uomo e due donne; l’esplosione potrebbe essere stata determinata da una fuga di gas Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Tre i decessi finora accertati, un uomo e due donne; l’potrebbe essere stata determinata da una fuga di gas

Ultime Notizie dalla rete : Tragica esplosione Crollo palazzo a Ravanusa/ Fuga di gas: 4 morti, 5 dispersi e 2 donne estratte vive TRAGEDIA A RAVANUSA: BOMBOLA ESPLODE, PALAZZO CROLLA E SI INCENDIA L'esplosione di una bombola del ... CROLLO PALAZZO A RAVANUSA: DRAMMA IN PROVINCIA DI AGRIGENTO (VIDEO) La tragica notizia del crollo ...

Tragica esplosione nell’agrigentino, diversi morti e dispersi Vanity Fair Italia Esplosione Ravanusa, almeno 5 palazzi crollati Sono almeno cinque le palazzine crollate la notte scorsa dopo l'esplosione avvenuta a Ravanusa (Agrigento). L'onda d'urto ha raggiunto ameno i 100 metri di distanza, danneggiando anche vetri e suppell ...

Esplosione a Ravanusa: 4 vittime accertate. Ricerche in corso… A innescare l’esplosione potrebbe essere stata anche l’attivazione dell’ascensore”, ha detto il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino. È salito a quattro il numero delle vit ...

