Sassuolo Lazio 0-1 LIVE: Raspadori pericoloso, salva Felipe Anderson (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Lazio si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Lazio 0-1 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 6? GOL DELLA Lazio – Zaccagni servito con i tempi giusti in area di rigore da Pedro batte Consigli per lo 0-1 12? Occasione Sassuolo – da dentro l’area si gira e calcia Scamacca, salva Strakosha 16? Tiro Sassuolo – buona azione corale che porta al tiro Raspadori, murato da Acerbi 25? Palo del Sassuolo – Scamacca ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Allo stadio Mapei, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Inizia il primo tempo 6? GOL DELLA– Zaccagni servito con i tempi giusti in area di rigore da Pedro batte Consigli per lo 0-1 12? Occasione– da dentro l’area si gira e calcia Scamacca,Strakosha 16? Tiro– buona azione corale che porta al tiro, murato da Acerbi 25? Palo del– Scamacca ...

