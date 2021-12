Ravanusa | esplode un tubo e crollano più edifici | almeno 12 i dispersi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Una tragedia ha colpito la giornata di ieri verso le 20:30, in provincia di Agrigento., tragedia nella cittadina:dodici inella giornata di ieri verso le 20:30 scoppia un boato. La gente scende in strada terrorizzata, come si ci fosse una bomba. Poi col passaparola e con le chat di Whatsapp la gente capisce che in realtà lo scoppio ha coinvolto undel metanodotto che ha innescato l’esplosione. In via Trilussa più palazzine sono crollate. E’ divampato un incendio, e la situazione è andata fuori controllo. A quanto riporta Ansa, il bilancio per adesso è di 12 persone disperse tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta. Ma il conteggio è ancora tutto da stilare. Durante la notte una donna pare sia ancora ...