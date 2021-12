Pio e Amedeo nella bufera | ospiti a Uà di Baglioni vengono massacrati dal web

Leggi su cityroma

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ieri a Uà il programma di Claudio, che ha avuto tantissimie amici che si sono succeduti cantando con lui o recitando pezzi bellissimi, sono andati anche Pio ema il duo comico foggiano non è affatto piaciuto e si è attirato una serie di critiche sul web. Vediamo cosa è accaduto. Pio ea Uà di ClaudioIeri sera sul palco di Uà sono andati, fra gli altri anche Pio eche insieme Claudiohanno messo su dei siparietti che al pubblico del web non sono affatto piaciuti. Pio D’Antini eGrieco, come è nel loro stile, hanno preso in giro Claudioche è stato al gioco in modo molto simpatico e gli hanno detto: “Non è come la Rai dove devi dire a tutti quanto prendi. Qua, ...