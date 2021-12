Mourinho: «Per Mayoral e Abraham l'importante è essere tornati al gol» (Di domenica 12 dicembre 2021) “Mayoral e Abraham è vero che hanno giocato bene. È anche vero che non abbiamo Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez. Sono un’opzione. Però anche Shomurodov può giocare. Anche Felix può giocare. Lì abbiamo delle opzioni. Sono contento perché hanno fatto i loro gol. Per un attaccante tante volte non è sufficiente giocare bene. I numeri però sono importanti. Per Tammy tornare al gol, per Borja segnare quel gol bellissimo è importante per l’autostima”. Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia del match di domani contro lo Spezia. “Shomurodov è un giocatore più di corsa, di profondità. Mayoral più di palla, più pericoloso dentro l’area. Per Tammy non cambia tanto giocare con l’uno o con l’altro. Lui ha il suo profilo di gioco. Noi possiamo influenzare il suo gioco in base alle nostre ... Leggi su footdata (Di domenica 12 dicembre 2021) “è vero che hanno giocato bene. È anche vero che non abbiamo Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Carles Perez. Sono un’opzione. Però anche Shomurodov può giocare. Anche Felix può giocare. Lì abbiamo delle opzioni. Sono contento perché hanno fatto i loro gol. Per un attaccante tante volte non è sufficiente giocare bene. I numeri però sono importanti. Per Tammy tornare al gol, per Borja segnare quel gol bellissimo èper l’autostima”. Così Josè, tecnico della Roma, alla vigilia del match di domani contro lo Spezia. “Shomurodov è un giocatore più di corsa, di profondità.più di palla, più pericoloso dentro l’area. Per Tammy non cambia tanto giocare con l’uno o con l’altro. Lui ha il suo profilo di gioco. Noi possiamo influenzare il suo gioco in base alle nostre ...

