Milano | fischi e insulti per Sala in piazza Fontana dopo la frase sullo sciopero Cgil | «Sbagliato ma è un diritto» – Il video

(Di domenica 12 dicembre 2021) È successo durante la commemorazione della strage disvoltasi oggi, 12 dicembre, in ricordo di quello stesso giorno del 1969: il sindaco di, Giuseppe, è stato contestato da una parte dei manifestanti presenti per ricordare i caduti della strage. Ie le invettive si sono scatenateunadel primo cittadinoindetto per il prossimo 16 dicembre dae Uil. «Loè probabilmente, ma è un» ha detto, che però non è riuscito più a continuare il discorso per i cori con cui parte della folla ha reagito.un botta e risposta tra lo stesso sindaco e ...

...di, Giuseppe Sala, è stato contestato da una parte dei manifestanti presenti in piazza Fontana per commemorare i caduti della strage del 12 dicembre 1969. A scatenare la reazione edi ...... in ricordo di quello stesso giorno del 1969 : il sindaco di, Giuseppe Sala , è stato contestato da una parte dei manifestanti presenti per ricordare i caduti della strage. Ie le ...Milano, il sindaco Sala contestato in Piazza Fontana: fischi e cori contro una sua frase sullo sciopero del 16 dicembre. Lui risponde a tono [VIDEO] ...Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato contestato oggi durante il suo intervento alla commemorazione della strage di piazza Fontana per una ...