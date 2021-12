Madri incinte e bambini, morire cercando la pace. L’Europa cambi sguardo (Di domenica 12 dicembre 2021) Una bambina turca di 10 anni è morta venerdì scorso travolta dal fiume Dragogna, al confine tra Slovenia e Croazia, mentre cercava di attraversarlo con la madre e i tre fratelli. Non è stato reso noto il nome della piccola. Si chiamava invece Avin Irfan Zahir una migrante di 39 anni che ha perso la vita, incinta del sesto figlio. Con gli altri cinque e il marito, la famiglia curdo-irachena aveva raggiunto il territorio polacco ma per timore di essere respinti in Bielorussia era nascosta in un bosco. Il nascituro in grembo era morto da 20 giorni: la donna è deceduta in ospedale per un’infezione. Una tragedia evitabile, se i genitori con i piccoli figli non fossero stati esposti per settimane al freddo, esausti a causa di lunghe camminate, disidratati e con poco cibo. È successo in Europa. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 dicembre 2021) Una bambina turca di 10 anni è morta venerdì scorso travolta dal fiume Dragogna, al confine tra Slovenia e Croazia, mentre cercava di attraversarlo con la madre e i tre fratelli. Non è stato reso noto il nome della piccola. Si chiamava invece Avin Irfan Zahir una migrante di 39 anni che ha perso la vita, incinta del sesto figlio. Con gli altri cinque e il marito, la famiglia curdo-irachena aveva raggiunto il territorio polacco ma per timore di essere respinti in Bielorussia era nascosta in un bosco. Il nascituro in grembo era morto da 20 giorni: la donna è deceduta in ospedale per un’infezione. Una tragedia evitabile, se i genitori con i piccoli figli non fossero stati esposti per settimane al freddo, esausti a causa di lunghe camminate, disidratati e con poco cibo. È successo in Europa.

Ultime Notizie dalla rete : Madri incinte Quante mamme ancora? Quanti figli? 'Quante madri incinte hanno trovato in fretta e in viaggio la morte mentre portavano in grembo la vita!' Le parole pronunciate da Papa Francesco domenica tra i rifugiati di Lesbo risuonano oggi con rinnovato ...

Rimini, mamme non vaccinate: bimbi nati prematuri in terapia intensiva ...registrati nel corso del 2021 presso il reparto dell'Ospedale "Infermi"? "Sono 37 i nati da madri ...paura di vaccinarsi perchè convinte che possano compromettere la possibilità di rimanere incinte. Il ...

Papa in Grecia: a Lesbo, "quante madri incinte hanno trovato in fretta e in viaggio la morte mentre portavano in grembo la vita!" Servizio Informazione Religiosa Madri incinte e bambini, morire cercando la pace. L’Europa cambi sguardo mentre cercava di attraversarlo con la madre e i tre fratelli. Non è stato reso noto il nome della piccola. Si chiamava invece Avin Irfan Zahir una migrante di 39 anni che ha perso la vita, incinta ...

india ragazza incinta decapitata dalla famiglia Da www.ilgiornale.it india ragazza incinta decapitata dalla famiglia L'India è sotto choc per l'uccisione di una ragazza incinta, avvenuta domenica per mano di suo fratello minore e di sua madre. Una ...

