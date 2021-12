LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere in DIRETTA: Vinatzer, delusione tremenda! Trionfa Noel. Razzoli nono (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: Uscita dolorosissima per Alex Vinatzer che aveva meritato il podio ma si è impuntato a tre porte dalla fine, nel tratto di puro scorrimento, non c’era bisogno di fare nulla se non seguire la tracciatura per chiudere al secondo posto 13.47: Noel non sbaglia nulla e Trionfa il francese con un vantaggio enorme. 1?40 su Jakobsen. Vinatzer era lì, a un centimetro dal secondo posto 13.46: NOOOOOOOOOOOOOOOOOO SALTA L’ULTIMA PORTA L’AZZURRO Vinatzer. ERA PRIMO! 13.45: All’intermedio Vinatzer ha un vantaggio di 48 centesimi 13.44: Chiude al quinto posto il campione mondiale Foss-Solevaag, vittima di un errore grave in alto. Ritardo di 59 centesimi per lui. Ora Vinatzer! 13.43: Foss-Solevaag con ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.48: Uscita dolorosissima per Alexche aveva meritato il podio ma si è impuntato a tre porte dalla fine, nel tratto di puro scorrimento, non c’era bisogno di fare nulla se non seguire la tracciatura per chiudere al secondo posto 13.47:non sbaglia nulla eil francese con un vantaggio enorme. 1?40 su Jakobsen.era lì, a un centimetro dal secondo posto 13.46: NOOOOOOOOOOOOOOOOOO SALTA L’ULTIMA PORTA L’AZZURRO. ERA PRIMO! 13.45: All’intermedioha un vantaggio di 48 centesimi 13.44: Chiude al quinto posto il campione mondiale Foss-Solevaag, vittima di un errore grave in alto. Ritardo di 59 centesimi per lui. Ora! 13.43: Foss-Solevaag con ...

