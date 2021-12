Gran finale in F1 | Verstappen vince al cardiopalma ed è campione del mondo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 dicembre 2021) IlPremio di Abu Dhabi ha sancito l’epilogo del Campionato mondiale di Formula 1 2021, e non poteva farlo in maniera migliore. In griglia di partenza l’aria era così elettrica che sarebbe bastata a illuminare le migliaia di riflettori del circuito di Yas Marina. Cuore in gola allo spegnimento dei semafori e per tutti i successivi 58 giri, che alla fine hanno emesso il loro verdetto: con la vittoria strappata in maniera incredibile all’ultimo giro al rivale Lewis Hamilton, l’olandese Max, 24 anni, si è laureatodelper la prima volta in carriera. Un titolo mondiale sofferto, quasi sfumato, ma alla fine meritato. Un po’ di amarezza per l’inglese, che può comunque consolarsi con una prestazione stellare e i sette titoli già in bacheca, nonostante un ottavo da record perso per poco. Ma ...