Gianmaria Antinolfi e lo sclero per la bottiglia di vino, Soleil lo asfalta: “Vai via, mosca” (Di domenica 12 dicembre 2021) Al Grande Fratello VIP è di nuovo sclero. Questa volta al centro ci sono Soleil, come quasi sempre, e Gianmaria Antinolfi. Gianmaria Antinolfi, scontro con Soleil (Screen da Twitter)Di nuovo scontri all’interno della casa più spiata d’Italia. Al centro, questa volta, ci sono Gianmaria Antinolfi e Soleil, che già prima di questo episodio non vantavano ottimi rapporti. A scatenare il tutto è stata una bottiglia di vino ma, come sempre, il modo in cui le cose vengono dette e il clima già teso che popola ogni tanto la casa sono gli ingredienti perfetti per nuovi scleri, sfuriate e nervosismi. Leggi anche >>> “Bestemmione in diretta”: è successo l’irreparabile, figuraccia colossale ... Leggi su specialmag (Di domenica 12 dicembre 2021) Al Grande Fratello VIP è di nuovo. Questa volta al centro ci sono, come quasi sempre, e, scontro con(Screen da Twitter)Di nuovo scontri all’interno della casa più spiata d’Italia. Al centro, questa volta, ci sono, che già prima di questo episodio non vantavano ottimi rapporti. A scatenare il tutto è stata unadima, come sempre, il modo in cui le cose vengono dette e il clima già teso che popola ogni tanto la casa sono gli ingredienti perfetti per nuovi scleri, sfuriate e nervosismi. Leggi anche >>> “Bestemmione in diretta”: è successo l’irreparabile, figuraccia colossale ...

Advertising

infoitcultura : Gianmaria Antinolfi in sofferenza, arriva la rivelazione shock: 'Devo proteggermi' - vipdietroloshow : Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi!!!??#aldomontano #gianmariaantinolfi #GrandeFratelloVip #trashitaliano #Mediaset… - sonya70766316 : RT @OverpartyC: L'altro gnocco della famiglia Antinolfi per Gianmaria #gfvip - BITCHYXit : Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano di pacco in sauna al GFVip - instaNewsIT : Il dolore di Gianmaria #gfvip -