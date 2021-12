GF Vip, Alex Belli furioso: volano calci, pugni e insulti sotto gli occhi dei coinquilini (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ crisi profonda per Alex Belli, che in queste ore finisce in preda ad una sfuriata con tanto di calci e pugni sferrati contro la scenografia della Casa, al Gf vip. Il tutto accade nel momento in cui la produzione fa recapitare ai gieffini dei messaggi da parte dei propri cari e l’attore scopre di non aver ricevuto nulla. In preda alla collera, dovuta anche alla scoperta dell’avvistamento della promessa sposa Delia Duran con un uomo misterioso fatta in puntata, l’attore non riesce a trattenere la sua furia, destando panico e terrore nella Casa, fino alla censura del programma. GF Vip 6, chi abbandona e chi sta per entrare: tutti i nomi Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di addii ma anche di nuovi ingressi destinati a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ crisi profonda per, che in queste ore finisce in preda ad una sfuriata con tanto disferrati contro la scenografia della Casa, al Gf vip. Il tutto accade nel momento in cui la produzione fa recapitare ai gieffini dei messaggi da parte dei propri cari e l’attore scopre di non aver ricevuto nulla. In preda alla collera, dovuta anche alla scoperta dell’avvistamento della promessa sposa Delia Duran con un uomo misterioso fatta in puntata, l’attore non riesce a trattenere la sua furia, destando panico e terrore nella Casa, fino alla censura del programma. GF Vip 6, chi abbandona e chi sta per entrare: tutti i nomi Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di addii ma anche di nuovi ingressi destinati a ...

