Formula 1, una gara folle ad Abu Dhabi: Verstappen è campione del mondo. Hamilton battuto (Di domenica 12 dicembre 2021) Una gara incredibile ad Abu Dhabi, con l’olandese della Red Bull, Max Verstappen che vince all’ultimo giro sul rivale Lewis Hamilton dopo un Gran Premio assolutamente folle. La Red Bull torna a vincere un mondiale piloti a otto anni di distanza dall’ultimo, conquistato con Vettel nel 2013. Per Verstappen, invece, è il primo titolo mondiale. La Mercedes si consola col titolo costruttori. Sul podio, insieme ai due rivali, Carlos Sainz con la Ferrari. Il pilota della Red Bull ha sfruttato abilmente la Safety Car entrata in campo a cinque giri dalla fine. Nell’ultimo giro, l’unico di gara regolare dopo il rientro ai box della Safety Car, con le gomme più fresche, è riuscito a superare Lewis Hamilton portando a casa la vittoria. Una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Unaincredibile ad Abu, con l’olandese della Red Bull, Maxche vince all’ultimo giro sul rivale Lewisdopo un Gran Premio assolutamente. La Red Bull torna a vincere un mondiale piloti a otto anni di distanza dall’ultimo, conquistato con Vettel nel 2013. Per, invece, è il primo titolo mondiale. La Mercedes si consola col titolo costruttori. Sul podio, insieme ai due rivali, Carlos Sainz con la Ferrari. Il pilota della Red Bull ha sfruttato abilmente la Safety Car entrata in campo a cinque giri dalla fine. Nell’ultimo giro, l’unico diregolare dopo il rientro ai box della Safety Car, con le gomme più fresche, è riuscito a superare Lewisportando a casa la vittoria. Una ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Abu Dhabi: l'ultima gara di Kimi Raikkonen, la Ferrari gli fa una sorpresa. FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? MAX: 'PEREZ È UNA LEGGENDA' ? Perez tiene dietro Hamilton per 2 giri IL LIVE ? - AndreaBricchi77 : La Formula Uno è una schifezza immane. Deve vincere Hamilton e stop. Non hanno nessun tipo di vergogna. E lo dice u… - mix_by_alex : Una solo parola: RIDICOLI! La formula uno non è mai stata così ridicola! Che PENA. #SkyMotori - Pavelfloyd : Ora non ridete ma mi piace così tanto la Formula Uno che mi sono addormentato con Lewis in testa a 2 giri dalla fin… -