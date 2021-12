Badminton | Mondiali Huelva 2021 | Giovanni Greco e Kevin Strobl subito eliminati nel doppio maschile

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Sono scattati a, in Spagna, oggi, domenica 12 dicembre, idi: la presenza dell’Italia alla rassegna iridata è durata 29 minuti. Nella giornata inaugurale, infatti, sul Campo 3, il primo match di giornata vedevaprotagonisti, gli unici azzurri in gara. Nel torneo digli azzurri hanno esordito ai trentaduesimi contro i nipponici Keiichiro Matsui e Yoshinori Takeuchi, coppia al numero 43 del ranking mondiale: in poco meno di mezz’ora di gioco la coppia asiatica si è imposta con un21-12. Ai sedicesimi dunque saranno i giapponesi ad affrontare gli indonesiani Marcus Fernaldi Gideon eSanjaya ...