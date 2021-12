Amici 21, LDA parla del divorzio tra Gigi D’Alessio e sua mamma (Di domenica 12 dicembre 2021) NELLA PUNTATA ANDATA IN ONDA IL 12 DICEMBRE SU CANALE 5, LUCA D’Alessio RACCONTA IL SUO RAPPORTO CON LA ROTTURA DEI SUOI GENITORI Il cantante LDA, in occasione di una gara di canto ad Amici, parla del divorzio tra i suoi genitori, ossia il celebre Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. LEGGI ANCHE Amici 21, il disco d’oro di LDA e l’orgoglio di papà Gigi D’Alessio Durante la settimana, è stato chiesto ai ragazzi di preparare una canzone che rispondesse alla domanda “Quello che per me è importante”. Chi arriva nell’ultima posizione della classifica, dovrà poi affrontare una sfida prossima settimana. A giudicare la gara, è la celebre Sabrina Ferilli, che va quindi a trovare la sua amica e collega Maria De Filippi. Ad essere lì con lei però, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 12 dicembre 2021) NELLA PUNTATA ANDATA IN ONDA IL 12 DICEMBRE SU CANALE 5, LUCARACCONTA IL SUO RAPPORTO CON LA ROTTURA DEI SUOI GENITORI Il cantante LDA, in occasione di una gara di canto addeltra i suoi genitori, ossia il celebree Carmela Barbato. LEGGI ANCHE21, il disco d’oro di LDA e l’orgoglio di papàDurante la settimana, è stato chiesto ai ragazzi di preparare una canzone che rispondesse alla domanda “Quello che per me è importante”. Chi arriva nell’ultima posizione della classifica, dovrà poi affrontare una sfida prossima settimana. A giudicare la gara, è la celebre Sabrina Ferilli, che va quindi a trovare la sua amica e collega Maria De Filippi. Ad essere lì con lei però, ...

Advertising

misterj1995 : RT @trashcaffee: #amici21 La festa per LDA si ma i compleanni di Carola e Cristian no. ALLORA ABBIAMO RAGIONE A DIRE CHE IL PROGRAMMA È AM… - 361_magazine : - Angelica_2233 : RT @tuseilmioniente: PER PRIMI SI SONO ESIBITI DUE PERSONE DELLA CAMPANIA LDA E AISHA, ADESSO LUIGI SI ESIBISCE CON UNA CANZONE NAPOLETANA… - stellamarina2 : @AmiciUfficiale LDA ha cantato non male ma malissimo ma i giudici sono tutti amici di papà altrimenti non si spiega… - LaliMarquez97 : @tweet_amici Boh a me non piace LDA, piace a tutti ma non capisco il perché, è anonimo e noioso -