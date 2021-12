Alvise Rigo rinuncia all’esibizione con la madre a Ballando con le stelle: il rugbista ne parla a Domenica In (Di domenica 12 dicembre 2021) Alvise Rigo è tornato sulla mancata sorpresa in diretta a Ballando con le stelle. L’esibizione della serata avrebbe dovuto coinvolgere anche la madre per un ballo insieme, ma il concorrente, poi eliminato, ha preferito preservare la riservatezza che contraddistingue la propria famiglia. Il rugbista ne ha parlato oggi a Domenica In, rivelando a Mara Venier: “C’è una complicità che va oltre la televisione“. Alvise Rigo e il mancato ballo con la madre: “Complicità oltre la televisione“ A Ballando con le stelle è saltata la sorpresa di serata nella puntata andata in onda ieri sera. Nel corso di ogni diretta ciascun concorrente solitamente si esibisce in un’intima ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 12 dicembre 2021)è tornato sulla mancata sorpresa in diretta acon le. L’esibizione della serata avrebbe dovuto coinvolgere anche laper un ballo insieme, ma il concorrente, poi eliminato, ha preferito preservare la riservatezza che contraddistingue la propria famiglia. Ilne hato oggi aIn, rivelando a Mara Venier: “C’è una complicità che va oltre la televisione“.e il mancato ballo con la: “Complicità oltre la televisione“ Acon leè saltata la sorpresa di serata nella puntata andata in onda ieri sera. Nel corso di ogni diretta ciascun concorrente solitamente si esibisce in un’intima ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - maxilconsulente : È QUINDI? NOTIZIA DI STATO? - infoitcultura : Alvise Rigo e Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Non sono mancate le polemiche - shehulk28 : Io uno della stazza di Alvise Rigo me lo merito però -