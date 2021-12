Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Scandicci batte Vallefoglia in tre set (Di sabato 11 dicembre 2021) La Savino Del Bene Scandicci vince 3-0 (25-21, 25-16, 25-14) sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. La formazione umbra lotta nel primo set, ma cala e cede alla distanza contro una Scandicci molto costante, che conquista così tre punti. Tra le toscane spiccano i 13 punti di Marina Lubian (2 aces), mentre tra le padrone di casa solo Tatiana Kosheleva va in doppia cifra (10 punti). Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) La Savino Del Benevince 3-0 (25-21, 25-16, 25-14) sul campo della Megabox Ondulati Del Savionell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato diA1di. La formazione umbra lotta nel primo set, ma cala e cede alla distanza contro unamolto costante, che conquista così tre punti. Tra le toscane spiccano i 13 punti di Marina Lubian (2 aces), mentre tra le padrone di casa solo Tatiana Kosheleva va in doppia cifra (10 punti). Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO 11^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA ...

