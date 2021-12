Snowboardcross, gara a squadre mista: Sommariva-Moioli vincono a Montafon (Di sabato 11 dicembre 2021) Pronto riscatto per la squadra italiana di Snowboardcross nella prima prova a squadre stagionale, nella tappa di Coppa del Mondo in programma a Montafon, in Austria. Dopo i mancati podi nella prima giornata di gare, con l’infortunio occorso a Omar Visintin, la coppia formata da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva si è presa di forza uno straordinario successo. I due azzurri, che hanno letteralmente fatto il vuoto dietro a loro in ogni turno di gara, hanno poi dominato la finale con Sommariva, capace di staccare di guadagnare più di un secondo di margine. Moioli, abilissima a gestire al meglio l’ampio vantaggio, ha dovuto solo portare a termine la manche. Alle spalle del duo italiano la Repubblica Ceca con Jan Kubicik ed Eva Samkova, mentre in terza ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Pronto riscatto per la squadra italiana dinella prima prova astagionale, nella tappa di Coppa del Mondo in programma a, in Austria. Dopo i mancati podi nella prima giornata di gare, con l’infortunio occorso a Omar Visintin, la coppia formata da Michelae Lorenzosi è presa di forza uno straordinario successo. I due azzurri, che hanno letteralmente fatto il vuoto dietro a loro in ogni turno di, hanno poi dominato la finale con, capace di staccare di guadagnare più di un secondo di margine., abilissima a gestire al meglio l’ampio vantaggio, ha dovuto solo portare a termine la manche. Alle spalle del duo italiano la Repubblica Ceca con Jan Kubicik ed Eva Samkova, mentre in terza ...

