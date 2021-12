(Di sabato 11 dicembre 2021) Firenze, 11 dicembre 2021 - Un 52enne è stato trovato morto in uno stabile abbandonato a Firenze, sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie. Secondo una ...

qn_lanazione : #Firenze. Senzatetto accende un fuoco per il freddo e muore a causa del monossido di carbonio - ilSaronno : Ieri su ilS: la neve in arrivo, senzatetto sotto i portici, s’accende l’albero, l’avvocato D’Elia ospite a Report,… -

LA NAZIONE

A dare all'allarme è stato un amico del, suo connazionale, preoccupato perché l'uomo non gli rispondeva al telefono. Secondo quanto appreso, nei giorni scorsi il clochard di sarebbe ...E' morto così, nella notte, undi 52 anni ucciso, molto probabilmente, dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte dal fuoco che aveva acceso per scaldarsi nella notte rigida. L'...L'uomo è stato trovato in uno stabile abbandonato a Firenze, sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie ...FIRENZE: Un uomo è stato trovato senza vita all'interno di uno stabile abbandonato. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e polizia. Disposta l'autopsia ...