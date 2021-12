Advertising

Roma_H_24 : Corso Trieste, albero cade e colpisce un cavo della luce. I residenti: 'Un miracolo che nessuno si sia fatto male'… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Roma, cade da 15 metri mentre lavora: muore operaio edile #Incidentisullavoro - MediasetTgcom24 : Roma, cade da 15 metri mentre lavora: muore operaio edile #Incidentisullavoro - libellula58 : Roma, un altro morto sul lavoro: operaio cade da 15 metri mentre lavorava sul tetto di un deposito… - annascibs : Magari sono scema io che se vedo che a qualcuno cade qualcosa/dimentica qualcosa gli corro dietro per tutta Roma per poterglielo restituire -

Ultime Notizie dalla rete : Roma cade

commenta Un operaio edile romeno di 36 anni è caduto da 15 metri mentre stava effettuando lavori di manutenzione alla grondaia di un capannone industriale a Monterotondo (). L'uomo avrebbe messo un piede su un lucernario, che è crollato sotto il suo peso. Il 118 è intervenuto immediatamente ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso per le gravi ferite ...... cheil 16 dicembre . In quella data gli italiani verseranno 9,7 miliardi di euro , che ...: 2.064 euro. È dunque nella Capitale che l'Imu costa di più. I seguenti invece sono gli ultimi posti,...Doverosa rettifica di quanto da noi comunicato in data 16 aprile 2019 in merito alla vicenda che vedeva coinvolti Dado e il Signor Federico Molteni. Fonte Foto Mediaset. Dado – ...Un operaio edile romeno di 36 anni è caduto da 15 metri mentre stava effettuando lavori di manutenzione alla grondaia di un capannone industriale a Monterotondo (Roma). L'uomo avrebbe messo un piede s ...