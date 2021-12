Pearl Harbor 80 anni dopo. I caduti Usa ora hanno un nome. Le storie e i volti

(Di sabato 11 dicembre 2021) Leo e Rudolph Blitz si arruolarono in marina all'età di 16. Fu il padre a firmare i moduli per il reclutamento perché erano troppo giovani. Era il 1938. L'America stava uscendo dalla grande ...

Incontrarono il destino il 7 dicembre del 1941 , quando la battleship venne affondata dai siluri giapponesi nella baia di. Per 78 anni Leo e Rudolph sono rimasti 'caduti senza nome'. I ...Quattro giorni prima, il 7 dicembre, le forze aeronavali giapponesi avevano attaccato la flotta Usa, a, Hawaii, aprendo il conflitto con Washington nel Pacifico. Come ha scritto Gianni ...Il dipartimento della Difesa Usa ha lavorato per sei anni. Identificate 400 vittime dell'attacco giapponese del 7 dicembre 1941 ...Si può intravedere qualche analogia tra il Pacifico di oggi e quello di ottant'anni fa. Al posto del Giappone c'è la Cina, e al posto delle Hawaii c'è Taiwan. Chi sarà, questa volta, a subire il primo ...