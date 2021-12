Napoli-Empoli, Andreazzoli: “Daremo il massimo, con Spalletti ricordi indelebili” (Di sabato 11 dicembre 2021) Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Empoli, match in programma domani al Diego Maradona. Il tecnico dei toscani ha presentato così una sfida che si preannuncia molto complicata per i suoi: “Il Napoli è una goduria per gli occhi, non è semplice creare difficoltà ad una squadra così e per questo dovremo assolutamente dare il massimo – ha spiegato l’allenatore – Dobbiamo cercare di fare la nostra parte, la nostra forza è il gruppo e i ragazzi hanno dimostrato una certa tranquillità che sicuramente è un punto di forza.” Sulle scelte di formazione Andreazzoli non si scompone: “In questo momento ho dei bei problemi, mi spiace per chi rimane fuori e le scelte saranno fatte nelle prossime ore – prosegue – Abbiamo tante partite da affrontare prima di ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Aurelioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match in programma domani al Diego Maradona. Il tecnico dei toscani ha presentato così una sfida che si preannuncia molto complicata per i suoi: “Ilè una goduria per gli occhi, non è semplice creare difficoltà ad una squadra così e per questo dovremo assolutamente dare il– ha spiegato l’allenatore – Dobbiamo cercare di fare la nostra parte, la nostra forza è il gruppo e i ragazzi hanno dimostrato una certa tranquillità che sicuramente è un punto di forza.” Sulle scelte di formazionenon si scompone: “In questo momento ho dei bei problemi, mi spiace per chi rimane fuori e le scelte saranno fatte nelle prossime ore – prosegue – Abbiamo tante partite da affrontare prima di ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliEmpoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli di Tivoli. ?? #ForzaNapoliSempre - cn1926it : Adani: “Il #Napoli è arrivato al momento decisivo con alcune defezioni importanti' - sportface2016 : #SerieA Le parole di #Andreazzoli alla vigilia di #NapoliEmpoli - antonellaa262 : Il tecnico del Calcio Napoli starà lontano dalla panchina anche per la partita di domenica con l’Empoli, dopo averl… - MondoNapoli : TMW - Napoli-Empoli, la probabile formazione del club toscano: dubbi in attacco per Andreazzoli -… -