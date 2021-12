Monia Gabaldo pubblica una nuova fiaba sull’autismo

(Di sabato 11 dicembre 2021) Fiabe per bambini che descrivono la condizione dei soggetti affetti da autismo., laureata in medicina e specializzata in genetica, ha scritto “L’arcobaleno batte il Coronavirus”. Autismo: conoscere la malattia sensibilizzando il mondo Perchési occupa di autismo? Tutto è iniziato con Derek. Oggi ha otto anni e una diagnosi per autismo

Ultime Notizie dalla rete : Monia Gabaldo

Mamma, veronese di Villafranca, laureata in medicina e specializzata in genetica, ha voluto andare a fondo. E così ha scoperto che i suoi meravigliosi tre bambini erano autistici. I ...Mamma, veronese di Villafranca, laureata in medicina e specializzata in genetica, ha voluto andare a fondo. E così ha scoperto che i suoi meravigliosi tre bambini erano autistici. I ...E così ha scoperto che i suoi meravigliosi tre bambini erano autistici. I test successivi hanno chiarito che anche lei e il marito Gabriele Selmo, che lavora in banca, erano nello spettro dell’autismo ...