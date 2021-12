"Mi dice una cosa fatta bane dal Caimano?". Travaglio processa Conte, la grottesca intervista a Patuanelli: "Forse..." (Di sabato 11 dicembre 2021) La parole (inattese) di stima di Giuseppe Conte nei confronti di Silvio Berlusconi avevano scatenato la rabbia di Marco Travaglio, che da giorni sul Fatto quotidiano ha lanciato una campagna mediatica senza precedenti, con tanto di petizione, per dire no alla ipotesi del Cavaliere al Quirinale. Figurarsi, dunque, la stizza per lo "sgambetto" di Conte, che è il punto di riferimento politico unico di Travaglio e della sua redazione. Quasi un tradimento, anche se lo stesso ex premier aveva precisato che il Movimento 5 Stelle mai avrebbe potuto convergere sul nome del Cav come prossimo presidente della Repubblica. Nella galassia grillina ne è nato un piccolo terremoto tanto da costringere Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, a rilasciare al Fatto quella che somiglia tanto a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) La parole (inattese) di stima di Giuseppenei confronti di Silvio Berlusconi avevano scatenato la rabbia di Marco, che da giorni sul Fatto quotidiano ha lanciato una campagna mediatica senza precedenti, con tanto di petizione, per dire no alla ipotesi del Cavaliere al Quirinale. Figurarsi, dunque, la stizza per lo "sgambetto" di, che è il punto di riferimento politico unico die della sua redazione. Quasi un tradimento, anche se lo stesso ex premier aveva precisato che il Movimento 5 Stelle mai avrebbe potuto convergere sul nome del Cav come prossimo presidente della Repubblica. Nella galassia grillina ne è nato un piccolo terremoto tanto da costringere Stefano, ministro dell'Agricoltura, a rilasciare al Fatto quella che somiglia tanto a una ...

