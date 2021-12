Max Verstappen partirà dalla pole position nell’ultimo gran premio di Formula 1 della stagione, ad Abu Dhabi (Di sabato 11 dicembre 2021) Domenica il pilota Max Verstappen della Red Bull partirà dalla pole position nell’ultimo gran premio di Formula 1 della stagione, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Verstappen ha vinto le qualifiche che si sono corse sabato pomeriggio. dalla seconda Leggi su ilpost (Di sabato 11 dicembre 2021) Domenica il pilota MaxRed Bulldi, ad Abu, negli Emirati Arabi Uniti.ha vinto le qualifiche che si sono corse sabato pomeriggio.seconda

Advertising

DAZN_ES : Max Verstappen estalla contra la FIA ?? - Lucri33_ : RT @wolfsxtar: era partito tutto con un “vabbè non me ne frega nulla di sto mondiale, ma se vince verstappen son più contenta” e sta finend… - manila_45 : @matteobobbi Si è attivata l’area MAD MAX VERSTAPPEN - MonicaGavelli1 : Non riesco a capire Max Verstappen ,laredbullracing e i commentatori come celebrano già la vittoria quando hanno fa… - Botocanguro : @simogattok @Psi0_ L'ipotesi più plausibile è l'unica sosta per entrambi, con Lewis che con la bianca con qualche g… -