Mauro da Mantova in rianimazione per il covid, parla David Parenzo: “Ritiro la querela. Suo malgrado è diventato testimonial per i vaccini” (Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiama Maurizio Buratti ma per gli ascoltatori de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio24, è “Mauro da Mantova“. Il 61enne, no vax convinto e sostenitore di teorie a dire poco strampalate, è ricoverato da due giorni per covid nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona. Come detto da Cruciani (che lo ha convinto a ricoverarsi) le condizioni di Buratti sono molto gravi. E ora parla il principale antagonista (in trasmissione) di Mauro da Mantova, David Parenzo: “Per prima cosa voglio informare che sono pronto a ritirare la querela che avevo fatto nei suoi confronti – ha detto il giornalista al Corriere della Sera – una denuncia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Si chiama Maurizio Buratti ma per gli ascoltatori de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani esu Radio24, è “da“. Il 61enne, no vax convinto e sostenitore di teorie a dire poco strampalate, è ricoverato da due giorni pernel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Borgo Trento, Verona. Come detto da Cruciani (che lo ha convinto a ricoverarsi) le condizioni di Buratti sono molto gravi. E orail principale antagonista (in trasmissione) dida: “Per prima cosa voglio informare che sono pronto a ritirare lache avevo fatto nei suoi confronti – ha detto il giornalista al Corriere della Sera – una denuncia ...

Advertising

Corriere : Si aggrava Mauro da Mantova, no vax storico ospite de «La Zanzara»: «Intubato, non risp... - Corriere : «Ho fatto l’untore»: Mauro, il no vax della Zanzara, è intubato e «non risponde alle cure» - guarnieribe : @giucruciani @TipiDaZanzara @MicheleTersite @sole24ore @Radio24_news @DAVIDPARENZO Solita e consueta Autoassoluzion… - dav1d3 : RT @aletrocino: Se 'Mauro da Mantova' è intubato è anche per colpa di chi gli ha dato un palcoscenico, di chi lo ha fatto sentire un simpat… - ignatzthemouse : @MariuzzoAndrea Sta contento. A me propone 'Mauro da Mantova' -