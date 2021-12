LIVE Italia-Corea del Sud 5-3, Preolimpico curling in DIRETTA: vittoria degli asiatici nell’ottavo end! Sfida aperta in Olanda (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 La Norvegia piazza il 2-0 nell’ottavo end contro la Repubblica Ceca: gli scandinavi conducono 8-3. 16.09 LA Corea DEL SUD RIAPRE LA Sfida VINCENDO L’OTTAVO end! L’Italia perde 2-0 il parziale ma conduce 5-3 prima dell’inizio del nono end. 16.01 Quarto punto per la Danimarca che sale sul 4-2 contro l’Olanda che ha perso per 1-0 l’ottavo end. 15.58 Terzo punto in totale per la Repubblica Ceca che vince il settimo end: Norvegia avanti 6-3. 15.56 La Germania prova a riaprire la Sfida condotta dal Giappone adesso sul 4-3: 1-0 nel settimo gioco per i teutonici. 15.54 Due mani nulle consecutive dunque nel match d’esordio dell’Italia. 15.51 Altro 0-0 tra Italia e ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 La Norvegia piazza il 2-0end contro la Repubblica Ceca: gli scandinavi conducono 8-3. 16.09 LADEL SUD RIAPRE LAVINCENDO L’OTTAVOL’perde 2-0 il parziale ma conduce 5-3 prima dell’inizio del nono end. 16.01 Quarto punto per la Danimarca che sale sul 4-2 contro l’che ha perso per 1-0 l’ottavo end. 15.58 Terzo punto in totale per la Repubblica Ceca che vince il settimo end: Norvegia avanti 6-3. 15.56 La Germania prova a riaprire lacondotta dal Giappone adesso sul 4-3: 1-0 nel settimo gioco per i teutonici. 15.54 Due mani nulle consecutive dunque nel match d’esordio dell’. 15.51 Altro 0-0 trae ...

