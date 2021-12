Leonardo, Nappi (Lega): “Caro De Luca, non basta una telefonata per governare” (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per De Luca, il passaggio dalla scoperta di un problema allo scaricarlo sugli altri, è breve. Guarda caso, solo qualche giorno fa, è venuto a conoscenza del fatto che oltre 1.000 lavoratori della Leonardo di Pomigliano e di Nola andranno in cassa integrazione. Secondo voi, per una questione così delicata e importante, si è confrontato con le forze politiche in Consiglio o ha convocato le parti sociali per poter presentare al Governo un piano serio di rilancio? Macché! Caro De Luca, non basta una telefonata per governare!”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania, attraverso i suoi canali social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per De, il passaggio dalla scoperta di un problema allo scaricarlo sugli altri, è breve. Guarda caso, solo qualche giorno fa, è venuto a conoscenza del fatto che oltre 1.000 lavoratori delladi Pomigliano e di Nola andranno in cassa integrazione. Secondo voi, per una questione così delicata e importante, si è confrontato con le forze politiche in Consiglio o ha convocato le parti sociali per poter presentare al Governo un piano serio di rilancio? Macché!De, nonunaper!”. Lo afferma Severino, consigliere regionale dellain Campania, attraverso i suoi canali social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

