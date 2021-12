Le bizze del foehn, +11 gradi in un'ora in val Venosta (Di sabato 11 dicembre 2021) In Alto Adige il foehn, il vento caldo da nord, fa le bizze. A Laces, in val Venosta, la temperatura questa mattina nel giro di un'ora è salita di undici gradi. Alle 5 del mattino la stazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) In Alto Adige il, il vento caldo da nord, fa le. A Laces, in val, la temperatura questa mattina nel giro di un'ora è salita di undici. Alle 5 del mattino la stazione ...

