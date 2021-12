I no vax ci sono sempre stati (Di sabato 11 dicembre 2021) I no-vax non sono una novità. Già nel XIX secolo, infatti, decine di migliaia di persone, soprattutto in Inghilterra, scendevano in piazza contro la vaccinazione antivaiolosa e ci furono arresti, multe, qualcuno finì anche in gattabuia: “meglio una cella di prigione che un bambino avvelenato!”, urlavano gli antenati degli attuali no-vax, appoggiati persino dal clero che si poneva “preoccupazioni dottrinali”, tanto che, in Francia, al vescovo di Versailles fu chiesto, nel 1803: ma il vaccinarsi contrasta con lo “spirito della religione”? Altri temevano, stavolta in Gran Bretagna, che vaccinarsi contro il vaiolo (un vaccino sperimentato da Edward Jenner attraverso un siero bovino) potesse tramutare la testa dell’inoculato in quella di una mucca! E anche la Restaurazione si oppose alla vaccinazione, proibendola, visto che che “univa materia animale ed umana”. Al medico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) I no-vax nonuna novità. Già nel XIX secolo, infatti, decine di migliaia di persone, soprattutto in Inghilterra, scendevano in piazza contro la vaccinazione antivaiolosa e ci furono arresti, multe, qualcuno finì anche in gattabuia: “meglio una cella di prigione che un bambino avvelenato!”, urlavano gli antenati degli attuali no-vax, appoggiati persino dal clero che si poneva “preoccupazioni dottrinali”, tanto che, in Francia, al vescovo di Versailles fu chiesto, nel 1803: ma il vaccinarsi contrasta con lo “spirito della religione”? Altri temevano, stavolta in Gran Bretagna, che vaccinarsi contro il vaiolo (un vaccino sperimentato da Edward Jenner attraverso un siero bovino) potesse tramutare la testa dell’inoculato in quella di una mucca! E anche la Restaurazione si oppose alla vaccinazione, proibendola, visto che che “univa materia animale ed umana”. Al medico e ...

AzzolinaLucia : “Il paragone tra green pass e nazismo è un delirio, chi lo fa forse dovrebbe aprire un libro di storia”. Non era ri… - stanzaselvaggia : Non sono riuscita a far fare il tampone di controllo a mio figlio per il rientro a scuola, dopo un caso di positivi… - fattoquotidiano : De Luca: “Buttate a mare i no vax, che sono una banda di imbecilli e di irresponsabili. Anche a causa loro siamo co… - Loestestest : RT @ArmoniosiAccent: Titolo @SkyTG24 'In aumento no vax in terapia intensiva' In collegamento dall'ospedale di Rivoli il medico intervista… - obisettantadue : RT @ArmoniosiAccent: Titolo @SkyTG24 'In aumento no vax in terapia intensiva' In collegamento dall'ospedale di Rivoli il medico intervista… -