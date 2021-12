G7: Di Maio a Liverpool, a margine anche incontri bilaterali (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – Il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio (foto), è arrivato a Liverpool per la riunione ministeriale G7 Esteri/Sviluppo. A margine sono previsti anche incontri bilaterali con i suoi omologhi. I ministri degli esteri di Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Usa, Canada e Giappone si sono riuniti al G7, a Liverpool, per l’ultima riunione dell’anno della presidenza britannica; nel 2022 sara’ il turno della Germania. Il potenziamento militare della Russia al confine con l’Ucraina dovrebbe essere uno degli argomenti che domineranno le discussioni di questo ultimo vertice a chiusura del 2021. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 11 dicembre 2021) ROMA – Il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di(foto), è arrivato aper la riunione ministeriale G7 Esteri/Sviluppo. Asono previsticon i suoi omologhi. I ministri degli esteri di Italia, Gran Bretagna, Germania, Francia, Usa, Canada e Giappone si sono riuniti al G7, a, per l’ultima riunione dell’anno della presidenza britannica; nel 2022 sara’ il turno della Germania. Il potenziamento militare della Russia al confine con l’Ucraina dovrebbe essere uno degli argomenti che domineranno le discussioni di questo ultimo vertice a chiusura del 2021. L'articolo L'Opinionista.

