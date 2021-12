Covid, news. Il virus torna ai livelli di aprile. Oltre 20mila contagi e 118 vittime. LIVE (Di sabato 11 dicembre 2021) Nuovo picco per la quarta ondata che sta investendo anche il nostro Paese. Aumentano ovunque anche i ricoveri. La Calabria va in giallo, altre 5 Regioni al limite. Pronto il decreto per la revoca del pass ai positivi. Figliuolo punta a Oltre 6 milioni di iniezioni. Giovedì le prime somministrazioni ai bimbi. Le linee guida del ministero per fugare i dubbi dei genitori. Lo stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso fino a metà gennaio. Multe di mille dollari ai trasgressori Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 dicembre 2021) Nuovo picco per la quarta ondata che sta investendo anche il nostro Paese. Aumentano ovunque anche i ricoveri. La Calabria va in giallo, altre 5 Regioni al limite. Pronto il decreto per la revoca del pass ai positivi. Figliuolo punta a6 milioni di iniezioni. Giovedì le prime somministrazioni ai bimbi. Le linee guida del ministero per fugare i dubbi dei genitori. Lo stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso fino a metà gennaio. Multe di mille dollari ai trasgressori

Advertising

repubblica : Alla Scala troppi contagi Covid nel balletto, salta la Prima de La Bayadère - repubblica : Non ea vaccinata, hostess muore a 32 anni di miocardite da Covid: ieri sera l'ultimo abbraccio col marito anch'egli… - LaStampa : Muore a 32 anni per miocardite da Covid: non era vaccinata e non aveva patologie pregresse - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 11 dicembre | Sky TG24… - RosaniFlavia : RT @GandolfoDomini1: DOPO 3 DOSI... Noto ristoratore muore di Covid dopo la #terzadose. L’Asl spezzina: “Probabilmente il #vaccino non avev… -