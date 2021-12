Covid | allarme Pronto soccorso | «Difficile ricoverare pazienti entro le 36 ore»

(Di sabato 11 dicembre 2021): la quarta ondataavanza e aumentano anche gli accessi nei punti di emergenza, al punto che ci «sono ospedali in cui si fatica ale...

Advertising

Agenzia_Ansa : La quarta ondata Covid avanza e aumentano anche gli accessi nei Pronto Soccorso, al punto che ci 'sono ospedali in… - fattoquotidiano : Entro 10 giorni situazione critica. Soglia d’allerta Il virus tiene lontani gli altri malati dalle corsie che si af… - RaiNews : L'allarme lanciato da Simeu: 'Ci sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro le 24-36 ore' - Carlino_Rovigo : Covid Rovigo, allarme rosso nelle case di riposo - blusewillis1 : Covid, allarme pronto soccorso: «Drammatico, impossibile ricoverare gli altri pazienti» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme

Sono passate soltanto due settimane da quando l'azienda sanitaria aveva lanciato l', ...resi disponibili per un aiuto nel breve - medio periodo e che ora servono nella lotta contro il(ad ...Presso il Tribunale di Viterbo si è infatti tenuta la p rima udienza della causa intentata da MIO Italia contro il Ministero della Sanità della Cina per aver lanciato in ritardo l', ...Il sonno della Regione genera mostri: nei primi otto mesi di controlli sul rispetto dell’obbligo vaccinale, introdotto dall’aprile scorso ...Il Dpcm sarà pronto al massimo entro giovedì, dopo l’ok del Garante della Privacy. Le banche dati, anche dei tamponi, si parleranno ...