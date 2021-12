Cgil conferma sciopero | respinte nostre proposte su fisco Manovra | trattativa rinvio cartelle?

(Di sabato 11 dicembre 2021) Da Bari per la manifestazione regionale del sindacato, Landini rilancia:giovedì 16 perché non c'è nessuna apertura su modifiche per riduzione della pressione fiscale per i lavoratori. ...

Da Bari per la manifestazione regionale del sindacato, Landini rilancia: sciopero giovedì 16 perché non c'è nessuna apertura su modifiche per riduzione della pressione fiscale per i lavoratori. ...Possibileper la formazione vincente a Piacenza con Giannelli in regia, Rychlicki in ... Turismo e commercio in movimento: lunedì iniziativa dellaad Assisi Ezio Greggio in visita ad ...E’ stato, infatti, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane, in adesione allo sciopero generale, dalla mezzanotte ...Lo sciopero generale promossa da Cgil e Uil è confermato. Il prossimo giovedì, 16 dicembre, il Paese vedrà molti settori bloccati in protesta contro il ...