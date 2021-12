Ben 7 Samsung Galaxy con un problema imprevisto per l’audio (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci sono almeno sette Samsung Galaxy coinvolti in un nuovo bug che ha investito i device del produttore coreano. O meglio, sette serie, con un’anomalia evidentemente non connessa all’aggiornamento Android 12 visto che possiamo arrivare anche a prodotti meno recenti. Dopo aver analizzato le prospettive a lungo termine per la diffusione del pacchetto software, come avrete intuito tramite l’articolo pubblicato nei giorni scorsi, è arrivato il momento di fare un altro step, in modo da farsi trovare pronti qualora dovesse presentarsi. Quali sono i Samsung Galaxy che devono fare i conti con un problema imprevisto per l’audio Provando a scendere maggiormente in dettagli, potremmo partire dal presupposto che il bug riguardante l’audio di questi smartphone ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Ci sono almeno settecoinvolti in un nuovo bug che ha investito i device del produttore coreano. O meglio, sette serie, con un’anomalia evidentemente non connessa all’aggiornamento Android 12 visto che possiamo arrivare anche a prodotti meno recenti. Dopo aver analizzato le prospettive a lungo termine per la diffusione del pacchetto software, come avrete intuito tramite l’articolo pubblicato nei giorni scorsi, è arrivato il momento di fare un altro step, in modo da farsi trovare pronti qualora dovesse presentarsi. Quali sono iche devono fare i conti con unperProvando a scendere maggiormente in dettagli, potremmo partire dal presupposto che il bug riguardantedi questi smartphone ...

Advertising

Niroki_ : RT @whenhmetl29: In realtà Liam aveva un Samsung e l’iPhone è stato photoshoppato nel film, non ho ancora ben capito perché - whenhmetl29 : In realtà Liam aveva un Samsung e l’iPhone è stato photoshoppato nel film, non ho ancora ben capito perché -