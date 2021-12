Violenza sessuale di gruppo | arrestati quattro ragazzi a Catania | ricattavano la vittima con dei video

(Di venerdì 10 dicembre 2021)perché indagati, a vario titolo, didi, diffusione illecita di immagini osessualmente espliciti ed estorsione. È successo adi, fermati dai carabinieri del comando provinciale: hanno tra i venti e i ventun anni, e tra loro c’è anche un sedicenne. Sono stati incastrati grazie alla denuncia della, fidanzata di uno dei. La ragazza sarebbe stata anche costretta ad avere rapporti sessuali con altri, con la minaccia della diffusione di un lorointimo girato con un telefonino in un garage e che iavrebbero usato per chiederle soldi. La procura ...

Orrore a Catania dove quattro ragazzi, due di 20 anni e due di 21, sono finiti in manette perché indagati didi gruppo , diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ed estorsione. Ad arrestarli, i carabinieri del comando provinciale di Catania. La ...... in modo terribilmente sproporzionato l'infanzia e soprattutto le ragazzine, esposte a rischio di. L'80% di tutti i bisogni umanitari sono determinati dai conflitti. Allo stesso ...Cronaca - Anche un minorenne risulta indagato ma non è stato destinatario di alcuna misura cautelare. Il giovane è indagato dalla procura della Repubblica per i minorenni di Catania. La sua posizione ...Il Covid-19 ha colpito i bambini e le bambine del pianeta in una misura senza precedenti, diventando la peggiore crisi per l’infanzia che l’Unicef abbia registrato nei suoi 75 anni di ...