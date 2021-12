Ultime Notizie Roma del 10-12-2021 ore 19 | 10

(Di venerdì 10 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione studio Giuliano Ferrigno settimanale della cabina di regia dell’istituto superiore di sanità internazionali si attesta 1,18 l’incidenza è ancora in salita nel nostro paese 176 in casi per 100.000 abitanti aumentano i ricavi delle occupazioni delle terapie Intensive e sono 20 le regioni e province a rischio moderato inquartamento Inoltre nuovi casi non associati a catena di trasmissione nel dettaglio è l’indice RT a livello nazionale nel periodo 16 e 29 novembre 20 medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 mentre era 1,20 La settimana precedente Ma al di sopra della soglia epidemica è in diminuzione ancora sopra la soglia epidemica l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero elettrico 1,07 al 29 novembre contro RT 1,0 9 al 23 novembre precisa il ...

Advertising

Corriere : L’incidenza cresce ancora e tocca 176. L’indice Rt arriva a 1,18 - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: La Calabria passa da zona cobalto a zona magenta. - VesuvioLive : San Nicola La Strada, Davide muore nel sonno: aveva 29 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

[an error occurred while processing this directive]Ore 15.03 - De Luca: oltre 3mila casi 5 - 11 anni in due settimane "Nelledue settimane abbiamo avuto un numero di 3.042 contagi per bimbi ...(Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione: Restano bloccati con l'auto dopo la gita in Slovenia, soccorsi 2 giovani A fuoco i... regali di Natale, incendio di un furgone di ...Roma, 10 dic (Adnkronos) - E' stata convocata per domani alle 15.30, nella sala Conferenze della sede nazionale del Nazareno, la Direzione del Partito democratico di Roma. Il primo punto dell'ordine d ...In molti di sicuro avranno presente la Legge di Murphy. Esatto proprio lei, quella che dice: "Se una cosa può andare male, lo farà". Una legge che, forse, negli ultimi ...