Stato d’emergenza, governo valuta la proroga. Sottosegretario Costa: “Ragionevole, permette una gestione più agile della pandemia” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si allarga il fronte interno al governo che preme per una proroga dello Stato d’emergenza, che scade il prossimo 31 dicembre. L’arrivo della variante Omicron, unito all’aumento dei contagi e alla recrudescenza della situazione negli ospedali, fa sì che aumentino le voci favorevoli a proseguire sulla via dello Stato emergenziale, introdotto dal governo Conte il 31 gennaio 2020. Può essere utile perché ci permette di affrontare la pandemia con una struttura commissariale. Può essere dunque Ragionevole prorogare lo Stato di emergenza. Se questo serve per permetterci una gestione più agile, ben venga lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Si allarga il fronte interno alche preme per unadello, che scade il prossimo 31 dicembre. L’arrivovariante Omicron, unito all’aumento dei contagi e alla recrudescenzasituazione negli ospedali, fa sì che aumentino le voci favorevoli a proseguire sulla via delloemergenziale, introdotto dalConte il 31 gennaio 2020. Può essere utile perché cidi affrontare lacon una struttura commissariale. Può essere dunquere lodi emergenza. Se questo serve perrci unapiù, ben venga lo ...

