Rubgy | Zebre Parma tornano in campo dopo caos Covid in Sudafrica

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il peggio sempre essere passato. Lesono pronte a tornare in, in vista dell’apertura della stagione 2021/2022 dell’Eprc Challenge Cup di rugby.ben 49 giorni, quindi, la formazione disegna il ritorno alla normalità,il rientro in Italia di settimana scorsa in seguito allegato alla variante Omicron, che l’aveva tenuta bloccata in. La partita è in programma domani, sabato 11 dicembre, quando i ragazzi di coach Bradley affronteranno i francesi del Biarritz Olympique. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Rugby, le #Zebre tornano in campo dopo il caos #COVID19 che le aveva tenute bloccate in #Sudafrica -

Ultime Notizie dalla rete : Rubgy Zebre

Sportface.it

Il presidente della squadra, Michele Dalai, tranquillizza sulle condizioni delle "" dall'albergo di Città del Capo in cui si trovano I giocatori delle, squadra dicon base a Parma, sono rimasti bloccati a Città del Capo, in Sudafrica, per la chiusura delle frontiere decisa dall'Italia per arginare la diffusione della nuova variante di ......7 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby) 6 Alessandro IZEKOR (Rugby Transvecta Calvisano) 5 Andrea ZAMBONIN (Parma) 4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 16 caps) 3 Filippo ALONGI (Mogliano1969/...Rubgy, le Zebre di Parma tornano in campo dopo il caos legato al Covid e alla variante Omicron che le aveva tenute bloccate in Sudafrica ...Incubo finito, le Zebre Rugby tornano in campo a 49 giorni dall'ultima apparizione, quella dello scorso 23 ottobre contro l'Edimburgo in un match (perso 10-27) per la quinta giornata dello United Cham ...