Petrolio | a New York chiude in rialzo a 71 | 67 dollari

New York, 10 dic. (Adnkronos/Xinhua) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York, sopra i 71 dollari. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha guadagnato 73 cents attestandosi a 71,67 dollari al barile.

