Napoli | positivo al Covid seduto in un bar | denunciato

(Di venerdì 10 dicembre 2021), la Polizia stradale di Fuorigrotta ha scoperto un quarantacinquennealcomodamentein un bar:Intervento della Polizia (Getty Images)La Polizia stradale di Fuorigrotta ha scoperto un uomo mentre eracomodamente ai tavolini del bar nonostante fosseale dunque avrebbe dovuto trovarsi in quarantena. L’incredibile scoperta è avvenuta nel corso dei controlli per il rispetto della normativa per il contrasto al-19. Il quarantacinquenne è titolare di una regolare certificazione sanitaria, valida in Italia ed in Europa. Tuttavia, attraverso degli ulteriori controlli, è emersa la positività, dallo scorso 6 dicembre, al coronavirus e che quindi doveva ...

Advertising

Corriere : Cardiochirurgo opera e poi scopre di essere positivo. Almeno 50 contagiati nell’ospedale di Salerno - mentore_il : @realvarriale @juventusfc @Inter @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @sscnapoli Che tempra Ex Vi… - Fantacalcio : Napoli, nessun positivo agli ultimi tamponi: la nota del club - occhio_notizie : Napoli, positivo al Covid era seduto al bar della Tangenziale - cronachecampane : Positivo al covid trovato al bar in Tangenziale a Napoli: denunciato #cronacanapoli #Napoli #primopiano -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli positivo

...di 45 anni che era seduto al tavolino di un bar di un'area di servizio della Tangenziale di. ... è emerso che doveva trovarsi in stato di isolamento domiciliare poichéal Covid - 19 ...... nonché grandi città come Roma,e Torino. Debiti 'ereditati' e non 'prodotti' ha più volte ... incassando poi, ha riferito, il pareredella Suprema Corte. 'In ragione di questo - ha ...NAPOLI – Gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19, hanno sottoposto al contr ...La polizia stradale ha scoperto l'uomo seduto al bar in un'area di servizio in #TangenzialeNapoli. E' stato denunciato e il locale sanificato ...