Luca Morisi, la procura di Verona chiede di archiviare le indagini sull'ex guru social della Lega (Di venerdì 10 dicembre 2021) archiviare la posizione di Luca Morisi. E' quello che ha chiesto la procura di Verona per l'ex guru social della Lega. Morisi era stato coinvolto nell'inchiesta per cessione e detenzione di stupefacenti nata dopo la notte trascorsa nella sua abitazione con due ragazzi contattati tramite un sito di incontri. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, il pm ha depositato la richiesta al Gip La richiesta, specificava al Corriere la procuratrice Angela Barbaglio, è motivata con la "particolare tenuità del fatto", una specifica causa di non punibilità introdotta nel 2015. Il "fatto", in questo caso, è la cessione di sostanza stupefacente contestata sia a Morisi sia ai due escort romeni che lo ...

