LIVE Biathlon, 10 km Sprint Hochfilzen 2021 in DIRETTA: Samuelson non si vuole fermare, Hofer e Giacomel puntano in alto (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Sprint FEMMINILE DI Biathlon 11.24: Si muovono le bandiere in prossimità del poligono, quindi c'è da tenere conto anche del fattore vento 11.22: C'è grande attesa per la gara di Tommaso Giacomel, protagonista di una grande rimonta nell'inseguimento domenica scorsa e con tanta voglia di confermare quanto di buono messo in mostra nello scorso week end. Al via anche gli altri tre protagonisti azzurri di questa prima parte della stagione, Didier Bionaz, Thomas Bormolini e Dominik Windisch che prenderà il via per ultimo. 11.20: In casa Italia Lukas Hofer sta crescendo di condizione dopo il problema fisico che lo ha costretto a interrompere la preparazione per due settimane, e ...

